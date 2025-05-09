Путин поздравил с Днем Победы главу Туркмении

Президент России Владимир Путин поздравил главу Туркмении Сердара Бердымухамедова с Днем Победы и попросил передать слова благодарности живущим в республике ветеранам. Его письмо опубликовал сайт «Туркменистан. Золотой век» .

Путин отметил непреходящее значение Дня Победы для русского и туркменского народов. В обеих странах воздают память фронтовикам и труженикам тыла. Он поздравил Бердымухамедова, передал слова благодарности и пожелал долгих лет жизни ветеранам.

«Уверен, что сохранение памяти о славных подвигах поколения победителей будет залогом успешного развития отношений углубленного стратегического партнерства между нашими государствами», — сказал президент.

Рота почетного караула Вооруженных сил Туркмении примет участие в параде Победы на Красной площади в Москве. Военные присоединялись к шествию дважды — в 2010 и 2020 годах.

Президент России в октябре 2024 года нанес визит в Туркмению ради участия в форуме «Взаимосвязь времен и цивилизаций — основа мира и развития», сообщал RT. На заседании Путин прочел стих «туркменского Пушкина» Махтумкули Фраги.