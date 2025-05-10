Президент Владимир Путин на немецком языке обратился к гражданам Германии и призывал их не поддерживать нацизм. Кадры интервью с главой государства показал в фильме «Россия. Кремль. Путин. 25 лет» журналист Павел Зарубин.

В беседе с российским лидером Зарубин напомнил, что экс-канцлера ФРГ Герхарда Шредера, поддерживавшего хорошие отношения с Путиным, пытаются изолировать от других немецких политиков.

В ответ глава государства провел параллель со скандалом в парламенте Канаде. Также Путин перешел на немецкий язык, призвав граждан ФРГ не восторгаться нацисткой идеологией и не поддерживать в этом Украину.

«Чем дальше от Шредера, тем ближе к спикеру канадского парламента Энтони Роте, который симпатизирует нацистам», — сказал он.

Спикер Энтони Роте прославился тем, что в 2023 году пригласил на заседание парламента украинского националиста 98-летнего Ярослава Гунько. Бывший премьер-министр Канады Джастин Трюдо позже извинился за произошедшее.