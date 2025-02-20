Путин поговорил по телефону с наследным принцем Саудовской Аравии

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Сальманом Аль Саудом. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

Глава государства тепло поздравил принца, руководство и народ Королевства с предстоящим праздником — Днем основания саудовского государства. Путин выразил признательность за создание благоприятных условий для переговоров России и США и проявленное гостеприимство.

«Подтвержден настрой на дальнейшее поступательное развитие российско-саудовского сотрудничества, в том числе в таких сферах, как торговля, инвестиции и энергетика», — добавили в Кремле.

Стороны договорились о продолжении тесного взаимодействия в рамках «ОПЕК+» для поддержания стабильности глобального нефтяного рынка.

Российско-американские переговоры состоялись в Эр-Рияде 18 февраля. Путин высоко оценил мероприятие.