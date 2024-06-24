Путин поблагодарил президента То Лама за гостеприимство

Путин поблагодарил президента Вьетнама за радушный прием и гостеприимство

Фото: РИА «Новости»

Президент России Владимир Путин направил вьетнамскому коллеге То Ламу телеграмму с благодарностью за радушный прием. Документ обнародовали на сайте Кремля.

«Хотел бы от души поблагодарить вас за радушный прием и незабываемое гостеприимство, оказанные мне и российской делегации в ходе государственного визита во Вьетнам», — указал президент.

Путин признался, что поездка во Вьетнам оставила самые добрые впечатления. По его словам, переговоры оказались конструктивными и результативными. Глава государства добавил, что реализация договоренностей поспособствует еще большему улучшению отношений.

Недавно российский лидер побывал во Вьетнаме и Северной Корее. По мнению журналистов газеты The New York Times, четырехдневный визит Путина в страны Азии разозлил Соединенные Штаты. Они отметили, что само присутствие президента России во Вьетнаме и КНДР усложнило непростую ситуацию в вопросе безопасности и конкуренции «великих держав».

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