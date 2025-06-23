Путин обвинил Запад в беспардонной лжи об угрозах от России

Заявления политиков о якобы угрозах безопасности западных стран со стороны России являются очередной ложью. Об этом на встрече с лучшими выпускниками высших военных учебных заведений заявил президент Владимир Путин.
«Сами себе придумали эту страшилку и повторяют ее из года в год для того, чтобы обманывать свой собственный народ и вытаскивать из него деньги. Однако и здесь мы вновь сталкиваемся с привычной и беспардонной ложью», — сказал он.
Официальный представитель МИД Мария Захарова высмеяла это высказывание и назвала 360 заколдованной цифрой для представительниц ЕС, намекнув на подобные заявления экс-главы МИД Германии Анналены Бербок.
Театральный сезон завершился в областном театре драмы в Ногинске
Жителей Химок познакомили с творчеством Роберта Рождественского
Бесплатный кинопоказ фильма «Дожить до рассвета» прошел в Химках
Всероссийская акция «Свеча памяти» прошла в Домодедове
Митинг ко Дню памяти и скорби прошел в Химках
Футбольный турнир в честь партизана Лени Голикова прошел в Химках
Пока ничего не найдено
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте