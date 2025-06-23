Путин обвинил Запад в беспардонной лжи об угрозах от России

Заявления политиков о якобы угрозах безопасности западных стран со стороны России являются очередной ложью. Об этом на встрече с лучшими выпускниками высших военных учебных заведений заявил президент Владимир Путин .

«Сами себе придумали эту страшилку и повторяют ее из года в год для того, чтобы обманывать свой собственный народ и вытаскивать из него деньги. Однако и здесь мы вновь сталкиваемся с привычной и беспардонной ложью», — сказал он.

Ранее глава дипломатии Европейского союза Кая Каллас заявила, что «Россия представляет 360-градусную угрозу для глобальной безопасности».

Официальный представитель МИД Мария Захарова высмеяла это высказывание и назвала 360 заколдованной цифрой для представительниц ЕС, намекнув на подобные заявления экс-главы МИД Германии Анналены Бербок.