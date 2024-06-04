Бывший агент ЦРУ Ларри Джонсон раскритиковал провокационные заявления западных политиков о возможном военном столкновении с Россией, пояснив, что США в этом случае окажутся уязвимы перед российскими ракетами. Об этом он заявил в эфире YouTube-канала Judging Freedom.

Джонсон отметил, что Россия не так уязвима, как американцы, так как у нее есть мощные системы противовоздушной обороны. Они способны поразить большую часть авиации США, а также значительную часть американских межконтинентальных баллистических ракет (МБР). При этом Соединенные Штаты не смогут поразить российские МБР.

Кроме того, угрозу для США представляет мощный подводной морской флот РФ. По словам Джонсона, Россия пока не планировала все это использовать. Сейчас рост напряженности целиком заслуга Запада.

«Соединенные Штаты и Европа, большая часть Европы, открыто угрожают напасть на Россию, и вы знаете, что Путин, как и другие политики, не может игнорировать это», — подчеркнул эксперт.

В начале года политолог Алексей Ярошенко заявил, что угроза прямого военного столкновения альянса с Россией вполне реальна, поэтому наша страна продолжает укреплять свою безопасность и отвечает на действия НАТО симметричными мерами.