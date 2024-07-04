Путин назвал США великой державой

США по-прежнему остаются великой державой и закрепили за собой этот статус в трех сферах — экономике, безопасности и военном деле. На это указал президент России Владимир Путин на итоговой пресс-конференции после саммита ШОС в Астане.

«Соединенные Штаты остаются великой державой с известными возможностями в сфере экономики, безопасности, в сфере военного дела, и США — член безопасности постоянный», — отметил глава государства.

Он также отметил, что Россия готова к конструктивному диалогу с американской стороной, но налаживать его до выборов в Соединенных Штатах нельзя.

«Надо дождаться выборов в США и понять настроение и предпочтение будущей администрации. Мы к этому готовы», — сказал Путин журналистам.

Он также отметил, что Россия время от времени получает сигналы о желании Соединенных Штатов возобновить диалог по стратегической стабильности.

«Нам сигналы посылают время от времени, <…>, но потом вдруг пропадают куда-то, начинают рассуждать на какие-то отвлеченные темы, не имеющие прямого отношения к вопросам», — пояснил глава государства.