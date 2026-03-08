Ситуация на мировых рынках стала очень напряженной и обострилась до предела. Об этом ИС «Вести» заявил президент Владимир Путин.

«Ситуация на мировых рынках итак обострилась до предела», — уточнил он.

В интервью корреспонденту ИС «Вести» Павлу Зарубину глава государства также прокомментировал украинский конфликт. По его словам, причиной кризиса стал курс стран Запада, из-за которого произошел переворот на Украине.

«Можно сказать, что вообще все, что происходит сейчас [накачка киевского режима со стороны ЕС], это, безусловно, ошибка, прежде всего, западных стран», — подчеркнул Путин.

Он добавил, что европейские государства пожинают то, что сами посеяли. Президент также описал отношения Украины и Евросоюза выражением «хвост виляет собакой». Несмотря на агрессивное поведение руководства республики, Европа все равно продолжает помогать киевскому режиму, объяснил он.