Путин заявил, что альтернативы ООН в мире пока нет

Президент России Владимир Путин охарактеризовал ООН как единственную универсальную международную организацию на сегодняшний день. Об этом он заявил на полях саммита БРИКС.

Глава государства отметил, что, несмотря на возникновение множества вопросов и изменений в мировом контексте, все ранее созданные структуры должны адаптироваться к новым условиям.

«Но хочу отметить, что при всех этих вопросах другой такой универсальной международной организации пока не существует в мире», — указал Путин.

Саммит БРИКС проходит в Казани с 22 по 24 октября.

Публицист Алексей Белов, комментируя саммит, указал, что он запустил систему фактической многополярности. Это должно привести к уменьшению влияния коллективного Запада на мировой арене.