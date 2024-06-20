Путин назвал обязательное условие для реформирования Совбеза ООН

Путин: реформировать СБ ООН можно только на основе консенсуса

Фото: РИА «Новости»

Россия выступает за реформирование Совета Безопасности ООН, но только на основе консенсуса. С таким заявлением выступил президент Владимир Путин во время пресс-конференции по итогам визита во Вьетнам.

«Кулуарное решение [о реформировании СБ ООН] ничего не даст мировому сообществу», — подчеркнул глава государства.

Совет безопасности как ключевой орган ООН возник после Второй мировой войны и по ее результатам, напомнил Путин. Но с этого момента прошло много лет. Мир меняется. И, безусловно, это требует реформирования этого международного института.

«Но здесь <...> нужно, чтобы эта реформа опиралась на широкий консенсус», — указал президент.

И Россия, продолжил он, поддерживает реформирование Совета Безопасности, но именно на такой основе.

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