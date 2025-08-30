Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте обвинил ВС России в якобы повреждении дипмиссии Евросоюза в Киеве в результате удара. Этот выпад европейского политика вызвал критику среди читателей турецкого издания Haber7.

«Путин их красиво поставит на место», — написал один из них.

По мнению другого комментатора, Турция никогда не должна отправлять войска на Украину только потому, что этого захотел Североатлантический альянс.

«Почему общество шарлатанов под названием „НАТО“ сразу видит Россию, но не видит Израиль?» — добавил еще один пользователь.

Некоторые читатели заявили, что конфликт на Украине начался из-за НАТО, которому «если бы никто не платил, то не было бы и войн».

Ранее МИД Эстонии вызвал временного поверенного в делах России Ленара Салимуллина. Поводом для ноты протеста назвали удар ВС России по Киеву, во время которого, якобы пострадала дипмиссия ЕС.