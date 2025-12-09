Путин и Трамп вошли в пятерку самых влиятельных политиков в Европе

Владимир Путин и Дональд Трамп вошли в топ-5 самых влиятельных политиков в Европе. Об этом сообщило издание Politico .

При этом американский лидер занял первое место, а российский — пятое. Трампа охарактеризовали как «трансатлантическую взрывную волну», которая иногда может быть партнером, иногда — угрозой и всегда перекраивает отношения со странами на собственное усмотрение.

В свою очередь, Путина назвали «провокатором» и главным подрывником Европы последнего десятилетия.

В топ-5 также вошли премьер Дании Метте Фредериксен, канцлер Германии Фридрих Мерц и бывший лидер партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен.

Ранее помощник президента России Юрий Ушаков не исключил, что Путин и Трамп снова встретятся в ближайшее время.