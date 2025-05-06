Путин и Нетаньяху обсудили защиту исторической правды о Второй мировой войне

Президент России Владимир Путин во вторник провел телефонный разговор с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

Лидеры стран обменялись поздравлениями по случаю предстоящего 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. Российский лидер передал пожелания здоровья и слова благодарности ветеранам, проживающим в Израиле.

В ходе беседы главы государству подчеркнули общую позицию по защите исторической правды о Второй мировой войне и противодействию попыткам пересмотра ее итогов.

Путин и Нетаньяху оценили значение вклада всех народов СССР и Красной армии в разгром нацизма. Они отметили, что 9 Мая как государственный праздник и память о павших героях чтут как в России, так и в Израиле.

Также стороны обсудили состояние двусторонних отношений и вопросы ближневосточной повестки.

Ранее Путин также провел телефонные переговоры с президентом Ирана Масудом Пезешкианом.