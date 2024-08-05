«Пусть проверят». Захарова дала британским властям ценный совет

Британскому руководству следует проверить всех задержанных протестующих и выяснить, нет ли среди них вышедших на свободу в рамках обмена публициста Владимира Кара-Мурзы* и бывшего муниципального депутата Москвы Ильи Яшина*. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в своем Telegram-канале .

Она прокомментировала сообщение о том, что в Британии из-за массовых протестов задержали более 420 человек. Дипломат с иронией отреагировала на эту новость и напомнила о «либеральной змее», пожирающей саму себя.

«Пусть проверят, среди них нет, случайно, Яшина* с Кара-Мурзой*. Либеральная змея все глубже заглатывает свой хвост», — отметила она.

Великобританию захлестнула волна протестов и забастовок против мигрантов. Беспорядки и погромы в стране начались после фейка о том, что трех девочек в танцевальной студии города Саутпорт зарезал якобы 17-летний беженец-мусульманин. По данным полиции, в убийстве детей обвиняют гражданина Великобритании, который родился на южном побережье Уэльса.