«Пусть на себя посмотрят». В России ответили на критику стран Балтии о вылове рыбы

Главу Росрыболовства Шестакова возмутила работа стран Балтии с рыбными запасами

Carlos Castro/Keystone Press Agency
Фото: Carlos Castro/Keystone Press Agency/Global Look Press

У стран Балтии гораздо больше проблем при работе с рыбными запасами, поэтому не им упрекать Россию. Об этом заявил глава Росрыболовства Илья Шестаков в комментарии РИА «Новости».

Таким образом чиновник ответил на обвинения в адрес России о «незаконном» рыбном промысле. Шестаков подчеркнул, что российская сторона не указывает странам Балтии, как себя вести.

«Пусть они на себя сначала посмотрят, прежде чем нас обвинять», — сказал глава Росрыболовства.

Обвинения стран Балтии направлены на получение конкурентного преимущества, заявил президент Всероссийской ассоциации рыбохозяйственных предприятий, предпринимателей и экспортеров Герман Зверев. Европейских потребителей хотят оставить без рыбы из России, но в результате это обернется дефицитом и ростом цен на рынке ЕС.

В конце июля в Россию направился японский депутат Мунэо Судзуки. Целью визита стало обсуждение промысла морской капусты у острова Сигнальный.

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