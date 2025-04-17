Пушков: Мерц до сих пор переживает из-за выбитых из Крыма гитлеровских войск

Лидеру блока ХДС/ХСС и возможному будущему канцлеру Германии Фридриху Мерцу до сих пор не дает покоя тот факт, что 80 лет лет назад из Крыма выбили гитлеровские войска. Об этом заявил сенатор Алексей Пушков в своем Telegram-канале .

Он напомнил, что на французском телевидении сейчас активно обсуждают заявление немецкого политика о необходимости «разрушить наземную связь между Россией и Крымом».

«Мерц, надо думать, до сих пор переживает, что 80 с лишним лет назад мы выбили гитлеровские войска из Крыма», — отметил Пушков.

Сенатор добавил, что высказывания Мерца удачно прокомментировал оппозиционный французский политик Флориан Филиппо. Тот сравнил лидера ХДС/ХСС с президентом Эммануэлем Макроном и высказал мнение, что он хочет затянуть украинский конфликт.

«Мерц еще больший псих, чем Макрон… Он знает, что это привело бы к ужасной эскалации и тотальной войне, но похоже, что он ее и добивается», — процитировал Пушков французского политика.

Ранее первый заместитель Госсовета Крыма Сергей Цеков предположил, что Мерц страдает милитаристскими видениями. По его словам, политик подталкивает Германию к вовлечению в конфликт.