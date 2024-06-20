Публицист Ольшанский заявил, что чаша весов внутри США смещается в сторону от Израиля

США постепенно отдаляются от Израиля, о чем свидетельствует их отказ в поставках боеприпасов. Об том радио Sputnik рассказал публицист Дмитрий Ольшанский.

По его словам, действия США закономерны. Потому что сейчас мировые настроения смещаются в сторону Востока.

«Дух времени находится на стороне Востока, исламского Востока в частности. Удивительным образом он и внутри Америки находится», — заявил публицист.

Он добавил, что в числе представителей с проарабской позицией можно также назвать передовые университеты США и их молодую интеллигенцию.