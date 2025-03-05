Публицист Логинов: Макрон стремится войти в историю как великий руководитель

Президент Франции Эммануэль Макрон стремится войти в историю как великий руководитель республики, наподобие Шарля де Голля или Наполеона Бонапарта. Об этом заявил публицист Виктор Логинов в эфире радио Sputnik .

По его мнению, в погоне за своей целью «сделать Францию снова великой» Макрон принимает весьма непоследовательные решения.

«Ему нужна кепка… или хотя бы голова нужна наполеоновская или деголлевская. Ведет он себя не очень последовательно, с нашей точки зрения», — добавил Логинов.

Причем со своей точки зрения Макрон вполне последователен, отметил публицист.