Психолог Панкратов назвал неслучайным обилие светловолосых представительниц женского пола в команде Трампа

Обилие светловолосых представительниц женского пола в команде Дональда Трампа не случайно и не связано исключительно с индивидуальными предпочтениями американского лидера. Психолог и политолог Руслан Панкратов в беседе с «ФедералПресс» отметил, что подобное кадровое распределение несет определенный символический смысл, отражая ключевые идеи и ценности команды Трампа.

Специалист обратил внимание на характерный внешний облик многих известных сотрудниц администрации: пресс-секретаря Каролин Ливитт, генерального прокурора Пэм Бонди, советницы Келлианн Конвей, помощницы Алины Хаббы и начальника личного аппарата супруги президента Хейли Харрисон. Их объединяет общий эстетический шаблон: светлые волосы, классический стиль одежды, подчеркнуто женственный имидж и привлекательная телегеничность, идеально вписывающиеся в формат популярных телеканалов типа Fox News.

Эксперт утверждает, что администрация предъявляла достаточно жесткие требования к внешности сотрудников, особенно женщинам, предписывая соблюдать традиционные стандарты красоты и поведения. Женщины обязаны были выглядеть традиционно женственно, носить платья и соответствовать устоявшимся канонам привлекательности.

Психологический подтекст заключается в создании образа идеальной «американской женщины»: белая, ухоженная, элегантная, профессиональная и успешная. Этот образ ассоциируется с представлениями о традиционных семейных ценностях и золотом веке американского общества, когда женщина совмещала карьеру и поддержание традиционного облика и манер.