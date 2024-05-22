Провальные премьеры оставят более 100 сотрудников Pixar без работы

Входящая в Walt Disney Company анимационная студия Pixar уволит 14% сотрудников (около 175 человек) после слабых кассовых сборов мультфильмов «Базз Лайтер» и «Элементарно». Об этом сообщила газета The New York Times со ссылкой на письмо директора студии Джима Морриса.

Кроме того, студия прекратит производство анимационных сериалов для стримингового сервиса Disney+.

По словам Морриса, основное внимание студия начнет уделять художественным фильмам.

По данным издания The Hollywood Reporter, сокращения в Pixar станут частью реформы всего холдинга Disney. Руководитель компании Боб Айгер объявил о возвращении к выпуску качественных полнометражных картин, а не сериалов для стриминга.

О проблемах Pixar заговорили в 2022 году, когда головной офис отказался от проката анимационных фильмов «Лука», «Душа» и «Я краснею» в кинотеатрах, которые начали возвращаться к работе после пандемии, а выложил их для подписчиков Disney+.

Первая публичная премьера студии «Базз Лайтер» в прокате провалилась. Возместить понесенный ущерб не помогла картина «Элементарно», которая собрала в прокате почти 500 миллионов долларов.

Несмотря на сокращения, Pixar выпустит еще три фильма. «Головоломка — 2» выйдет в прокат 14 июня. В следующем и 2026 году зрителей ждут новая анимационная картина «Элио» и продолжение многолетней франшизы «История игрушек 5».

Российские киносервисы с 1 марта 2023 года убрали из своих библиотек все фильмы и сериалы Walt Disney Company в связи с окончанием срока лицензионных соглашений. Заключить новые контракты американская компания отказалась.