Эпископос: противники мира опустились до лжи о Путине

Поддерживающие Украину противники мирного урегулирования начали продвигать ложный нарратив, что президент России Владимир Путин якобы отказался от переговоров. Об этом в социальной сети X написал эксперт по международной безопасности Марк Эпископос.

Так он прокомментировал анонимную колонку в газете The New York Post, в которой автор назвал ложью атаку дронов украинских боевиков на новгородскую резиденцию президента России и обратился к американскому лидеру с требованием «наказать Путина» введением самых жестких санкций.

«В стремлении заставить администрацию США наказать Путина за якобы отказ от переговоров, даже несмотря на то, что переговоры с Россией продолжаются и близки к заключению соглашения, скрыт мрачный цинизм», — оценил колонку Эпископос.

Начальник Главного управления Генерального штаба Вооруженных сил России адмирал Игорь Костюков в четверг, 1 января, передал военному атташе США в Москве контроллер сбитого в Новгородской области украинского беспилотника и расшифрованные координаты цели, которые должен был поразить летательный аппарат.

Адмирал подчеркнул, что это главное доказательство того, что запущенные с территории Украины беспилотники готовили к атаке на резиденцию российского лидера. Костюков добавил, что передача этой информации представителю США должна снять все вопросы и окончательно установить истину.