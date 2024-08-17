«Против пешек США». Неожиданное заявление о России сделали в Турции

Россия на Черном море ведет борьбу с пешками сторонников Израиля и американского империализма. На это указал лидер турецкой партии «Родина» (VATAN) Догу Перинчек, его слова привело РИА «Новости» .

По словам политика, США в настоящее время находятся в вооруженном и экономическом упадке.

«Россия борется против пешек американского империализма в северной части Черного моря. Йемен и Иран занимают решительную позицию на переднеазиатском фронте. США поставили перед необходимостью выхода из Западной Азии. Агрессия сионизма со стороны Израиля зашла в тупик как в Палестине в целом, так и в самой Газе», — сказал он.

Перинчек добавил, что суверенитет и территориальная целостность России, Азербайджана, Ирана, Ирака, Сирии и Турции тесно взаимосвязаны.

«Мы не позволим Израилю и США создать второе государство Израиль под названием „Курдистан“ на нашей родине. Для этого мы намерены развивать сотрудничество и солидарность всех стран региона», — заключил политик.

Ранее стало известно, что США привлекут союзников к защите Израиля.