Протестующим против закрытия онкоцентра врачам на Украине начали вручать повестки

В подконтрольном Киеву Запорожье врачам местного онкоцентра вручили повестки. Об этом сообщило местное издание «Страна.ua» .

Медики судятся против закрытия онкологической больницы, требуя решения главы ОВА о ее ликвидации и присоединении к областной поликлинике.

Решить проблему попытались и с помощью петиции президенту Украины Владимиру Зеленскому. Документ набрал более 11 тысяч подписей. Также коллектив онкобольницы подал в суд, указав, что из-за ликвидации учреждения без специализированного лечения могут остаться тысячи пациентов.

После этого, по словам директора онкоцентра Михаила Есаянца, на врачей начали давить и выдавать повестки. Заместителю Есаянца Юрию Баршаку представители ТЦК вручили ее 15 мая, поймав мужчину возле дома.

«Потом стало известно, что это заказ. Через день ему позвонили из ТЦК и спросили, почему он числится как лицо, находящееся в розыске. Выяснилось, что в розыск его объявили 11 мая», — добавил Есаянц.

В начале этой недели сотрудники онкоцентра узнали о распоряжении, по которому им всем нужно явиться в ТЦК. В списке были те, кто подписал исковое заявление в суд.

«Я расцениваю это как административное давление с помощью ТЦК, <…> 23 мая принесли мне повестку. Я поехал в ТЦК, простоял около трех часов в очереди. Об этом сообщил руководству ТЦК, добавив, что готов появиться», — добавил он.

Представители местной ОВА происходящее журналистам комментировать отказались.