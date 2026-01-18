Пропавший в Индонезии самолет нашли разбитым на вершине горы

Пропавший самолет ATR 42-500 нашли в горах Индонезии, он потерпел крушение. Один человек погиб, сообщило агентство Antara .

Обломки воздушного судна обнаружили спасатели на вершине горы Булусараунг в провинции Южный Сулавеси. Поиски вели в условиях экстремальной местности и при плохой погоде. Из-за густого тумана видимость на этой территории достигает лишь пяти метров.

На борту самолета были 11 человек: три пассажира и восемь членов экипажа.

«Сегодня днем ​​в овраге глубиной около 200 метров, окруженном обломками самолета, было обнаружено тело мужчины. В настоящее время ведется эвакуация», — сообщил глава поисково-спасательного агентства Macassar Basarnas Ариф Анвар.

В субботу, 17 января, самолет перестал отображаться на радарах. Он выполнял регулярный рейс из Джакарты в Макассар.