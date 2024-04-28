Пропалестинские активисты устроили протесты у места выступления Байдена в Вашингтоне | 360°

Мир 28 апреля 2024, 09:08 Пропалестинские активисты устроили протесты у места выступления Байдена в Вашингтоне РИА «Новости»: у места выступления Байдена протестуют пропалестинские активисты РИА «Новости»

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Десятки пропалестинских активистов начали забастовку рядом с отелем «Хилтон» в Вашингтоне, где президент США Джо Байден принял участие в торжественном ужине с журналистами. Об этом сообщило РИА «Новости».

Вечером в субботу по местному времени в отеле прошло выступление Байдена с пулом корреспондентов Белого дома. За несколько часов до мероприятия у здания гостиницы начали собираться палестинские демонстранты, всего несколько десятков человек.

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Полицейские оттеснили протестующих подальше от входа в отель и огородили его специальным забором. Кроме лозунгов в поддержку Палестины, активисты скандировали кричалки о лжи и предвзятости в американских СМИ. Акция прошла мирно, правоохранители никого не задержали.

Reuters уточнило, что Байден не встретился с протестующими, охрана вывезла президента из гостиницы через запасной выход.

Ранее разведка США предупредила, что арабские страны негативно относятся к Вашингтону.