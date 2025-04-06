Проклятый этаж. У пятерых медсестер одной больницы обнаружили опухоли мозга

Руководство больницы Newton-Wellesley под Бостоном проводит проверку после того, как у пяти сотрудников одного отделения диагностировали доброкачественные опухоли мозга. В учреждении заявили, что внешние факторы, которые могли бы повлиять на здоровье персонала, исключены, сообщил телеканал NBC News .

Проверка идет в медицинском центре Mass General Brigham Newton-Wellesley Hospital, расположенном в городе Ньютон, штат Массачусетс. Внимание администрации привлекли обращения сотрудников пятого этажа родильного отделения.

Все началось после того, как медперсонал начал жаловаться на ухудшение самочувствия — кто-то почувствовал постоянные головные боли, кто-то обратился к неврологу. В итоге выяснилось: у пятерых из них — опухоли, причем три разных типа.

Руководство больницы поспешило успокоить прессу заявив, что угрозы для других сотрудников и пациентов нет. Администрация также уверила, что провела проверку совместно с властями и не нашла никаких экологических факторов, которые могли бы привести к росту опухолей.

Вода, маски, рентген-кабинеты и химиотерапия этажом ниже — все это исключили. По их словам, в здании безопасно.

Но профсоюз медсестер с такими выводами не согласился. Его представители настаивают на независимом расследовании и заявляют, что проверка больницы была слишком поверхностной. По их словам, учреждение опросило слишком узкий круг персонала, а анализ окружающей среды не охватил всего необходимого.

По данным Американского онкологического общества, чтобы случай признали кластером раковых заболеваний, опухоли должны быть одного типа, в одной локации и превышать среднюю статистику.

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