В США объяснили, почему производить Patriot на Украине бесполезно и опасно

Соединенным Штатам не следует передавать Украине технологии производства ракет Patriot, написала директор по военному анализу центра «Приоритеты обороны» Дженнифер Кавано. Перевод статьи в Responsible Statecraft опубликовали ИноСМИ .

Президент Украины Владимир Зеленский на саммите G7 во французском Эвиане потребовал предоставить Киеву права на производство противоракетных комплексов Patriot.

По мнению аналитика, организация технологической линии на Украине займет несколько лет, а предприятие станет целью для атак со стороны России, а гарантировать качество не удастся. К тому же останется проблема дефицита сырья и комплектующих, с которым производители сталкиваются уже сейчас.

Также Кавано сомневается, что Украине удастся уберечь секреты производства от российской разведки, что ставит под угрозу безопасность самих США.

Ранее американский президент Дональд Трамп заявил, что заводы Ford и General Motors могут начать производство противоракет Patriot и крылатых ракет Tomahawk