Сербия рискует столкнуться с нехваткой природного газа уже в январе следующего года. Такое мнение выразила профессор, директор Центра средиземноморских исследований ВШЭ Екатерина Энтина в интервью сайту телеканала «Звезда» .

Специалист подчеркнула, что текущая зависимость Сербии от российского топлива весьма высока. Она также напомнила, что страна находится под санкциями США, которые затрагивают ее нефтегазовую отрасль. Однако главной проблемой остается именно газоснабжение.

Получаемый сейчас по льготному тарифу российский газ позволяет поддерживать конкурентоспособность местной промышленности. Замена же российских маршрутов новыми европейскими источниками сделает топливо значительно дороже, что нанесет серьезный ущерб сербскому бизнесу.

Возможностью избежать кризиса является пролонгация текущего контракта с Россией. Это позволит сохранить выгодные условия транзита и даст дополнительное время для адаптации национальной экономики. Сегодняшние маршруты идут через Венгрию и Болгарию, однако перспектива расширения сотрудничества с Москвой представляется наиболее привлекательной для Белграда, добавила Энтина.