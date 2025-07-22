Профессор ВШЭ Бакланов допустил позитивные итоги гуманитарной части переговоров с Украиной
Переговоры между делегациями России и Украины могут состояться уже 23–24 июля в Стамбуле. Ситуацию прокомментировал профессор Высшей школы экономики Андрей Бакланов, сообщило ОТР.
Эксперт напомнил, что мирные переговоры могут включать различные темы. Одна из них предполагает обсуждение существа конфликта.
«Я думаю, этот разговор абсолютно бессмыслен, потому что стыковки никакой между позициями нет, и они не меняются. И вообще, в принципе переговоры с подобного рода противником, которого мы считаем фашиствующим таким элементом, они странно, конечно, выглядят», — заявил аналитик.
По его словам, другое дело — переговоры по гуманитарным вопросам, таким как обмен пленными. Если направить усилия на гуманитарные аспекты, возможно, удастся достичь положительных результатов в этом направлении, считает Бакланов.