Профессор ВШЭ Бакланов допустил позитивные итоги гуманитарной части переговоров с Украиной

Переговоры между делегациями России и Украины могут состояться уже 23–24 июля в Стамбуле. Ситуацию прокомментировал профессор Высшей школы экономики Андрей Бакланов, сообщило ОТР .

Эксперт напомнил, что мирные переговоры могут включать различные темы. Одна из них предполагает обсуждение существа конфликта.

«Я думаю, этот разговор абсолютно бессмыслен, потому что стыковки никакой между позициями нет, и они не меняются. И вообще, в принципе переговоры с подобного рода противником, которого мы считаем фашиствующим таким элементом, они странно, конечно, выглядят», — заявил аналитик.

По его словам, другое дело — переговоры по гуманитарным вопросам, таким как обмен пленными. Если направить усилия на гуманитарные аспекты, возможно, удастся достичь положительных результатов в этом направлении, считает Бакланов.