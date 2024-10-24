Президент Владимир Путин заявил, что зерновая биржа БРИКС, создание которой предложила РФ, впоследствии может стать полноценной товарной платформой. В беседе с сайтом « Мир 24 » свое мнение по данному поводу высказала директор Института экономики и финансов ГУУ Галина Сорокина.

По ее словам, идея российской стороны по созданию площадки для торговли поможет снизить уровень волатильности мировых цен на зерно. Кроме того, данные меры позволят избежать зависимости от курса доллара и, как следствие, политической ситуации в США.

Профессор назвала формирование биржи БРИКС первым шагом к появлению альтернативных рыночных институтов объединения. Реализация инициативы также поспособствует переходу к многополярному миру, подчеркнула эксперт.