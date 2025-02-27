Профессор Сафонов оценил в 500 млрд долларов сотрудничество России и США по металлам

Оценка возможных последствий сотрудничества между Россией и Соединенными Штатами в области добычи редкоземельных металлов остается затруднительной. Такое мнение высказал профессор Финансового университета при Правительстве РФ Александр Сафонов в беседе с « Москвой 24 ».

Эксперт подчеркнул необходимость учета ряда факторов, таких как точное количество запасов и экономическая целесообразность разработки месторождений.

«Потому что одно дело — иметь месторождение, другое — понимать, сколько дохода оно может принести с учетом того, что оно далеко расположено», — пояснил он.

Подводя итог, профессор предположил, что потенциальные доходы от совместной работы стран могут составить около 500 миллиардов долларов (порядка 43 триллионов рублей).