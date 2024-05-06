Профессор Островский назвал завышенными ожидания Франции от встречи с Си Цзиньпином | 360°

Мир 06 мая 2024, 13:09 Профессор Островский назвал завышенными ожидания Франции от встречи с Си Цзиньпином

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Президент Франции Эммануэль Макрон намерен заставить председателя КНР Си Цзиньпина, который отправится в турне по Европе, оказать влияние на Россию, сообщили СМИ. В беседе с радиостанцией Sputnik ситуацию прокомментировал профессор и главный научный сотрудник Института востоковедения РАН Андрей Островский.

Эксперт назвал завышенными ожидания французского лидера.

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«Я думаю, что у Макрона планы наполеоновские. От визита Си Цзиньпина Макрон ожидает поднять себя, роль своей личности в истории. Это главная задача Макрона», — высказался специалист.

По его мнению, результаты встречи окажутся провальными для Франции. Главное в поездке Си Цзиньпина — это визит в Венгрию и Сербию, которые осуществляют активные торгово-экономические контакты с Китаем, добавил Островский.