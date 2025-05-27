Профессор МГУ Манойло заявил, что перемирие Израиля и ХАМАС не решит проблему

Профессор факультета политологии МГУ имени М.В. Ломоносова Андрей Манойло в интервью сайту Lenta.ru выразил сомнения относительно долгосрочных перспектив перемирия между Израилем и движением ХАМАС.

Специалист подчеркнул, что соглашение о прекращении огня является тактическим ходом со стороны палестинцев, стремящихся укрепить международное признание.

«Думать, что данное перемирие приведет к тому, что Израиль вернется к формуле мирного существования, крайне наивно. Скорее всего, здесь идет игра, рассчитанная на внешнеполитические круги и аудиторию», — отметил Манойло.

По мнению эксперта, достижение устойчивого мира возможно только при признании обеих сторон конфликта в качестве субъектов переговоров, что потребует изменения текущих подходов Израиля к взаимодействию с ХАМАС.