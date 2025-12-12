Профессор МГИМО Пономарева заявила, что США смещают фокус внимания с Европы на Азию

Политолог, профессор МГИМО Елена Пономарева заявила в эфире радио Sputnik , что Соединенные Штаты Америки намерены постепенно снижать свое присутствие в европейских делах и сосредоточиваться на Азиатско-Тихоокеанском регионе. Этот процесс, по ее мнению, приведет к трансформации Североатлантического альянса (НАТО).

«Вашингтон пытается передать ответственность за финансирование и управление организацией странам-членам ЕС, продолжая держать контроль над ситуацией. Таким образом, влияние США на Европу уменьшается, а центр силы перемещается в Азию», — пояснила эксперт.

Она подчеркнула необходимость перехода от разговоров к действиям и предложила заняться разработкой стратегии, учитывающей новую геополитическую реальность.

«Российские лидеры давно заявляют о происходящем изменении приоритетов. Но теперь нам действительно стоит перейти от слов к практике и строить долгосрочные планы», — резюмировала Пономарева.