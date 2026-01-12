Профессор МГИМО Мартынов напомнил, что кубинцы хорошо проявили себя как воины в 70-е годы

Американский лидер Дональд Трамп заявил, что Венесуэла больше не будет направлять нефть и финансовую помощь на Кубу. В беседе с ИА НСН ситуацию прокомментировал п рофессор МГИМО Борис Мартынов.

Эксперт напомнил, что кубинский народ неоднократно сталкивался с подобными трудностями, пережив тяжелое время в конце 80-х и начале 90-х годов прошлого столетия. По его словам, высказывание президента Кубы Мигеля Диас-Канеля о намерении страны защищаться до последней капли крови стоит воспринимать серьезно.

«Это не Венесуэла, которая никогда не воевала с VIII века. Кубинцы хорошо проявили себя как воины в 70-е годы», — отметил специалист.

Как пояснил Мартынов, помочь кубинцам с поставками нефти способна разве что Россия, однако при таком сценарии есть риск повторения «карибского кризиса».