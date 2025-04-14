Профессор Маслов спрогнозировал давление на американский бизнес со стороны Китая

Доктор исторических наук, профессор-китаист Алексей Маслов поделился с RT мнением относительно возможных шагов Китая в условиях торговой напряженности с США.

По словам эксперта, стороны вряд ли пойдут на уступки, пытаясь избежать дальнейшей эскалации конфликта. Несмотря на возможность переговоров, направленных на снижение пошлин для отдельных категорий продукции, сам процесс урегулирования ситуации обещает затянуться надолго.

«Китай будет применять не только ответные меры по непосредственным тарифам, но и начинать давление на американский бизнес на территории Китая. Например, лишать экспортных лицензий», — отметил специалист.

В заключение он напомнил, что Китай активизирует формирование альтернативной коалиции государств, расширяя возможности для экспорта собственной продукции и частично восполняя потери от снижения торгового оборота с США.