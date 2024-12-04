Профессор Ланьков высказал мнение, что к власти в Южной Корее придет демократическая партия

Профессор Университета Кукмин в Сеуле Андрей Ланьков прокомментировал последствия вероятного импичмента, который могут объявить президенту Южной Кореи. Его слова передал RT .

Эксперт уверен, что к власти в стране придет оппозиционная демократическая партия. Он сравнил ее политические взгляды с европейскими правыми социал-демократами.

«Соответственно, они берут власть. Новым президентом станет их лидер. Но могут быть другие повороты», — добавил Ланьков.

Профессор уверен, что новое правительство будет вести более мягкую политику по отношению к КНДР. Что касается внешней политики, то в ней могут начаться проблемы с Японией и возникнуть трудности по некоторым вопросам с США, однако несмотря ни на что, Америка по-прежнему останется главным союзником страны.