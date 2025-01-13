Профессор Костиков посоветовал не ждать скорой отмены антироссийских санкций при Трампе

Дональд Трамп в ближайшее время официально вступит в должность 47-го президента Соединенных Штатов. Однако не стоит ожидать быстрой отмены антироссийских санкций после его инаугурации, считает доктор экономических наук, профессор Игорь Костиков. Своим мнением он поделился в беседе с ОТР .

«Я думаю, что надежда на отмену санкций в первый год пребывания Трампа у власти слишком оптимистична. Не надо забывать, что именно Трамп начал санкционную войну в отношении России», — отметил специалист.

По его мнению, смягчение или снятие ограничений против России угрожают перспективе сохранения доллара в качестве мировой резервной валюты. Администрация Тромпа будет рассматривать какие-либо меры по этому вопросу гораздо позже, резюмировал Костиков.