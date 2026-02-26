Профессор Коктыш оценил перспективы сотрудничества России и Белоруссии в условиях текущей геополитической ситуации

Профессор кафедры политической теории Московского государственного института международных отношений Кирилл Коктыш в беседе с URA.RU выразил мнение о перспективах сотрудничества России и Белоруссии в условиях текущей геополитической ситуации.

Он подчеркнул, что интеграция между двумя странами представляет собой образец равноправного и взаимовыгодного партнерства, контрастирующего с моделью Европейского союза.

По словам Коктыша, в условиях изменения геополитической обстановки и ухудшения отношений с Западом, многие страны Восточной Европы начинают проявлять интерес к опыту России и Белоруссии, рассматривая его как альтернативу европейскому проекту. Союзное государство, основанное на принципах равенства и уважения суверенитета, демонстрирует успешность и привлекательность для народов региона, сказал он.