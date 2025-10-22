Профессор Хейфец заявил, что новый президент Боливии начнет внешнюю политику с налаживания отношений с США и Россией

Победивший на выборах президента Боливии Родриго Пас Перейра обозначил приоритетами своего правления преодоление глубокого экономического кризиса, борьбу с инфляцией и дефицитом валюты. Важнейшими направлениями внешней политики он видит нормализацию отношений с США посредством решения вопросов наркотрафика и укрепление связей с Россией. Как отметил профессор СПбГУ Лазарь Хейфец в интервью ИА НСН , новый президент планирует децентрализацию экономики и защиту национальных интересов путем сокращения зависимости от зарубежных займов.

Тем не менее, Хэйфец предупредил, что взгляды Пас Перейры на контракты с Россией могут претерпеть изменения после вступления в должность. При этом эксперт подчеркнул необходимость учитывать исторические особенности боливийской экономики и ограниченность ресурсов страны, чтобы оценить реальные перспективы его планов.