Профессор Халифе-Рахме: страны Глобального Юга хотят примкнуть к победителям

Профессор Национального университета Мексики Альфредо Халифе-Рахме в беседе с RT рассказал, что в новых условиях мироустройства страны Глобального Юга хотят примкнуть к победителям.

Собеседник считает, что Евросоюз и США совершили ошибку, когда решили «использовать доллар в качестве оружия». Сейчас, по его словам, на наших глазах разворачивается эра многополярности.

Профессор напомнил о России, у которой западные банки заморозили деньги. Халифе-Рахме задался вопросом, что же будет с другими государствами.

Ранее он заявлял, что БРИКС является важнейшей мировой организацией.