Профессор Еремина заявила, что Лондон усиливает антироссийскую риторику для демонстрации собственной значимости
Анализируя роль Великобритании в современных геополитических процессах, профессор СПбГУ Наталья Еремина утверждает, что Лондон вынужден усиливать антироссийскую риторику для демонстрации собственной значимости и оправдания расходов на вооружения. Об этом написал сайт телеканала «Звезда».
В отсутствие реальных финансовых ресурсов Великобритания вынуждена прибегать к политическим маневрам, нацеленным на сохранение партнерства с крупными игроками, такими как Соединенные Штаты Америки.
Основной мотивацией британского правительства является привлечение зарубежных инвестиций путем участия в совместных оборонных программах либо продажей устаревших вооружений третьим странам, например Польше.
Собеседница считает, что длительная конфронтация выгодна британской стороне, позволяя длительное время удерживать внимание мирового сообщества на антироссийской тематике.