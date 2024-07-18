Профессор Бакланов указал на «торжество политической серости» в зарубежных странах

За последние 20-30 лет в зарубежных странах образовалось «торжество политической серости». Такое мнение высказал профессор ВШЭ Андрей Бакланов в эфире радиостанции «Говорит Москва».

По его словам, отдельные представители серой массы начинают содавать группы еще на этапе студенчества.

«Гордые одиночки, которые очень хорошо учатся, они, как правило, сами по себе и очень много понимают, и они не объединяются», — добавил эксперт.

Таких людей опережают те, «кто достаточно многочисленен». Именно поэтому зарубежные элиты сейчас «непрезентабельные и очень бестолковые», считает профессор.

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