Профессор Бакланов указал на «торжество политической серости» в зарубежных странах

За последние 20-30 лет в зарубежных странах образовалось «торжество политической серости». Такое мнение высказал профессор ВШЭ Андрей Бакланов в эфире радиостанции « Говорит Москва ».

По его словам, отдельные представители серой массы начинают содавать группы еще на этапе студенчества.

«Гордые одиночки, которые очень хорошо учатся, они, как правило, сами по себе и очень много понимают, и они не объединяются», — добавил эксперт.

Таких людей опережают те, «кто достаточно многочисленен». Именно поэтому зарубежные элиты сейчас «непрезентабельные и очень бестолковые», считает профессор.