Профессор Бакланов: ход событий в Сирии будет зависеть от консолидации власти на местах
Заместитель председателя Ассоциации российских дипломатов профессор НИУ ВШЭ Андрей Бакланов в беседе с RT прокомментировал последние события в Сирии.
По словам собеседника, ситуация в этой ближневосточной стране будет разворачиваться в зависимости от того, как власть будет консолидироваться на местах.
«Какая будет связь между центром и администрацией на местах? Для того чтобы понять, насколько в новой ситуации новых людей, которые на себя берут управление, будут слушать на местах», — сказал профессор.
Обычно в таких ситуациях, которая произошла в Сирии после свержения Башара Асада, происходит раскол на военные и гражданские силы, добавил Бакланов.