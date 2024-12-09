Профессор Бакланов: ход событий в Сирии будет зависеть от консолидации власти на местах

По словам собеседника, ситуация в этой ближневосточной стране будет разворачиваться в зависимости от того, как власть будет консолидироваться на местах.

«Какая будет связь между центром и администрацией на местах? Для того чтобы понять, насколько в новой ситуации новых людей, которые на себя берут управление, будут слушать на местах», — сказал профессор.

Обычно в таких ситуациях, которая произошла в Сирии после свержения Башара Асада, происходит раскол на военные и гражданские силы, добавил Бакланов.