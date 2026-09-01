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    Проект закона об антироссийских санкциях столкнулся с оппозицией в США

    Politico: законопроект о санкциях против России может забуксовать в США

    IMAGO/Offenberg
    Фото: IMAGO/Offenberg/www.globallookpress.com

    Законопроект о новых антироссийских санкциях столкнулся с оппозицией в Соединенных Штатах. Об этом сообщило издание Politico.

    По данным журналистов, документ рискует застрять в палате представителей США, где сталкивается с оппозицией со стороны демократов. При этом не все поддерживают законопроект и в рядах Республиканской партии.

    Лидер демократов в палате представителей Хаким Джеффрис заявил, что документ предоставит нынешней администрации в Белом доме возможности для злоупотреблений.

    «Риск в том, что он (документ — прим. ред.) предоставляет полномочия по введению пошлин и санкций Дональду Трампу и его администрации, которыми они, как мы считаем, будут злоупотреблять», — подчеркнул Джеффрис.

    Ранее сенаторы от Демпартии Кристофер Кунс и Элизабет Уоррен потребовали от Белого дома объяснений в связи с отсутствием новых санкций в отношении России.