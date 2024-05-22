Проблемы при строительстве «щита» от России обнаружили в Польше

Аналитик Вольский: у Польши нет земли и денег для постройки «щита» от России

Фото: РИА «Новости»

Задуманный польскими властями проект по существенному укреплению государственной границы с Россией и Белоруссией  столкнется с огромными проблемами. Об этом сообщил военный аналитик Ярослав Вольский.

«В данном случае самая большая проблема законодательная. Вопреки расхожему мнению, у государства в собственности мало земли. Значительная часть территорий принадлежит частным лицам», — привело слова эксперта издание Rzeczpospolita.

Вольский добавил, что властям придется платить владельцу земли компенсацию либо полностью выкупать ее, а это достаточно крупные деньги.

«Также в Польше слишком мало специалистов, которые способны реализовать столь масштабный проект», — добавил военный аналитик.

Ранее премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что страна выделить на укрепление своей восточной границы 2,5 миллиарда долларов.

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