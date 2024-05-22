Проблемы при строительстве «щита» от России обнаружили в Польше
Аналитик Вольский: у Польши нет земли и денег для постройки «щита» от России
Задуманный польскими властями проект по существенному укреплению государственной границы с Россией и Белоруссией столкнется с огромными проблемами. Об этом сообщил военный аналитик Ярослав Вольский.
«В данном случае самая большая проблема законодательная. Вопреки расхожему мнению, у государства в собственности мало земли. Значительная часть территорий принадлежит частным лицам», — привело слова эксперта издание Rzeczpospolita.
Вольский добавил, что властям придется платить владельцу земли компенсацию либо полностью выкупать ее, а это достаточно крупные деньги.
«Также в Польше слишком мало специалистов, которые способны реализовать столь масштабный проект», — добавил военный аналитик.
Ранее премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что страна выделить на укрепление своей восточной границы 2,5 миллиарда долларов.