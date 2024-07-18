Признанный виновным в коррупции американский сенатор уйдет отставку

Признанный судом виновным в коррупции и лоббировании интересов других стран американский сенатор Роберт Менендес сообщил окружению о намерении уйти в отставку. Его слова привел телеканал Fox News .

Уход с поста сенатора положит конец практически 30-летней политической карьере Менендеса в конгрессе, где он занимал высокие посты много лет.

Сенатор отрицает вину по всем пунктам обвинения. Ему грозит до 20 лет тюремного заключения, но у Менендеса есть возможность подать апелляцию.

Ранее известного своей антироссийской позицией Менендеса признали виновным в мошенничестве, вымогательстве и препятствовании правосудию с использованием электронных средств связи. Его отстранили с поста председателя международного комитета сената, но он продолжал деятельность в верхней палате конгресса.

Во время обысков у Менендеса нашли наличность на 500 тысяч долларов и три килограмма золота. СМИ называли сенатора автором всех антироссийских санкций.