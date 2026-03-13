Привычка носить телефон в заднем кармане сыграла злую шутку с женщиной

Пользовательница Reddit по имени Brownangel71 поделилась историей, которая произошла с одной из клиенток салона по ремонту смартфонов. Женщина пострадала от собственной привычки носить телефон в заднем кармане.

По словам ремонтника, клиентка рассказала, что около месяца назад встречалась с подругами и резко захотела в туалет. В спешке она стянула штаны, и смартфон, лежавший в заднем кармане, выскользнул прямо в унитаз.

После дефекации она увидела край телефона в воде и поняла, что случилось. Женщине пришлось засунуть руку в отверстие, чтобы достать гаджет.

Дома она продезинфицировала телефон, но он не включился. В салоне ей посоветовали просушить устройство в пакете с рисом.

«Она это сделала, и теперь телефон отлично работает», — заключил автор поста.

История стала вирусной и вызвала бурное обсуждение: пользователи спорят о безопасности такого метода сушки и советуют не повторять этот трюк. Сама женщина, по словам ремонтника, теперь носит смартфон только в сумке.

