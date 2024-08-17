Притворявшегося членом «Вагнера» поляка осудили в Британии

Times: в Британии перед судом предстал поляк, притворявшийся членом «Вагнера»

Фото: Freepik

В Великобритании поляку предъявили обвинение в том, что он врал о своем нахождении в группе «Вагнер». Об этом сообщила газета Times.

Адвокат Саймон Гледхилл рассказал журналистам, что мужчина «рассказывал людям, что он состоял в группе „Вагнер“». При этом у прокуратуры не было доказательств, что обвиняемый участвовал в деятельности группы.

«Петр Кучарский из Уотфорда признал себя виновным в членстве в организации в период с 15 сентября по 28 октября 2023 года», — отметили в материале.

Обвиняемого отпустили под залог. Окончательное решение суд Лондона Олд-Бейли по его делу вынесет в ноябре. У Кучарски за плечами 15-летний тюремный срок за вооруженное ограбление.

Ранее британские власти признали ЧВК «Вагнер» террористической организацией. После этого принадлежность к ЧВК или ее поддержка стала в стране уголовным преступлением.

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