Присяжные не вынесли вердикт по делу Хантера Байдена по делу о незаконной покупке оружия

Коллегия присяжных по делу сына президента США Джо Байдена Хантера не смогла вынести вердикт по делу о нарушениях при хранении оружия. Рассмотрение вопроса перенесли, сообщил телеканал CNN.
«Присяжные на суде над Хантером Байденом были отпущены <…> суд и обсуждения возобновятся во вторник утром», — отметили журналисты.
Хантеру Байдену предъявили обвинение в приобретении огнестрельного оружия при сокрытии того факта, что он является наркозависимым человеком. В случае подтверждения вины ему грозит срок до 25 лет лишения свободы.