Присяжные не вынесли вердикт по делу Хантера Байдена по делу о незаконной покупке оружия

CNN: присяжные не вынесли вердикт по делу Хантера Байдена

Фото: Freepik

Коллегия присяжных по делу сына президента США Джо Байдена Хантера не смогла вынести вердикт по делу о нарушениях при хранении оружия. Рассмотрение вопроса перенесли, сообщил телеканал CNN.

«Присяжные на суде над Хантером Байденом были отпущены <…> суд и обсуждения возобновятся во вторник утром», — отметили журналисты.

Хантеру Байдену предъявили обвинение в приобретении огнестрельного оружия при сокрытии того факта, что он является наркозависимым человеком. В случае подтверждения вины ему грозит срок до 25 лет лишения свободы.

Большое жюри суда в штате Делавэр утвердило выдвинутые американской прокуратурой обвинения Хантеру Байдену в правонарушениях, связанных с оружием и наркотиками, в октябре 2023 года.

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